Alberto Matano: il primo incontro col marito, le nozze lampo e chi ha fatto il primo passo

Alberto Matano: l’amore per Riccardo Mannino

A poche settimane dalle sue romantiche nozze con Riccardo Mannino, Alberto Matano ha svelato alcuni retroscena inediti sulla loro storia, a partire dal primo incontro e da chi tra i due ha fatto il primo passo.

Il conduttore ha anche svelato che all’epoca entrambi sarebbero stati impegnati in altre relazioni.

“A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io. Poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio. Dopo un anno ci siamo messi insieme”, ha dichiarato il conduttore, che ha anche voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno rivolto messaggi d’affetto a seguito delle sue nozze: “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri.

È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale. In questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere”, ha detto.

Il rapporto con Mara Venier

A spingere lui e Riccardo Mannino a sposarsi sarebbe stata l’amica Mara Venier, che durante una cena con loro avrebbe detto: “Ma quand’è che vi decidete?”. A seguire a prendere in mano le redini della situazione sarebbe stato Riccardo. “Ha preso il telefono in mano e ha detto ‘Ma no, facciamolo adesso prima dell’estate’, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto”, ha ammesso Matano.