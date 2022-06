Alberto Matano si sposa a luglio: Mara Venier avrà un ruolo speciale

Alberto Matano ha confermato che sposerà il suo storico compagno, Riccardo.

Alberto Matano sarebbe pronto a sposare il suo compagno e sembra che a officiare la cerimonia sarà la sua amica e collega Mara Venier.

Alberto Matano: le nozze

Secondo indiscrezioni Alberto Matano sarebbe pronto per i fiori d’arancio e a luglio il conduttore, che ha recentemente fatto coming out, sposerà il suo storico compagno (la cui identità è sempre stata tenuta top secret dallo stesso Matano).

A officiare le nozze, secondo i rumor in circolazione, sarà l’amica del conduttore Mara Venier.

“Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”, ha dichiarato il celebre conduttore, che ha anche svelato il nome del suo compagno, Riccardo. I fan sono impazienti di saperne di più sul loro grande giorno ma al momento, sulla questione, non sono emerse ulteriori conferme e ai fan non resta che attendere la data delle nozze.

Alberto Matano: il coming out

Nonostante già con la mancata approvazione del DDL Zan Matano avesse fatto delle velate allusioni in merito al suo orientamento, solo in tempi recenti il conduttore ha pubblicamente svelato di avere un compagno. Matano ha anche dichiarato che in passato sarebbe stato vittima di episodi di bullismo e omofobia a causa del suo orientamento.