Alberto Matano si sposa: ecco quale sarà la location del matrimonio

Alberto Matano, conduttore de La Vita In Diretta si spoderà con il fidanzato Riccardo Mannino, e per il matrimonio la location scelta è da sogno

Oggi 11 giugno 2022, proprio nello stesso giorno in cui è previsto il Pride a Roma, Alberto Matano si sposerà con il fidanzato Riccardo Mannino, in una location davvero particolare. Ecco tutto quello che sappiamo sulla cerimonia e sui festeggiamenti.

Un menù d’eccezione a cura di uno chef stellato

Matano e Mannino hanno deciso di fare le cose in grande, con un matrimonio da favola che potrà vantare anche un menu curato da uno chef stellato come Antonello Colonna, secondo quanto riportato in esclusiva da Libero. Lo chef, a quanto pare, avrebbe in serbo per gli ospiti dei neo-sposi un menù al buio: questo significa che Matano e Mannino hanno deciso di lasciare allo chef libera scelta per i piatti che verranno consumati, senza accordarsi prima con il diretto interessato.

Colonna è particolarmente celebre per il suo “negativo di carbonara”, una pasta ripiena ispirata al celebre piatto romano a base di uova, guanciale e pepe e pecorino.

Oltre a degustare le prelibatezze del cuoco cucinate per l’occasione, gli invitati (fra cui spiccano i nomi di Claudio Santamaria, Francesca Barra e Giuliano Sangiorgi, ma anche le colleghe Costanza Crescimbeni, Emma D’Aquino e Maria Luisa Busi) potranno godere di camere con orto-giardino, un ristorante d’autore, una piscina con acqua termale e un centro benessere.

Alberto Matano si sposa: la location del matrimonio

Nella giornata di sabato 11 giugno 2022 il conduttore de La Vita In diretta su Rai 1 Alberto Matano convola a nozze con il fidanzato Riccardo Mannino, e lo farà in una bellissima location vicino a Roma, città dove contemporaneamente si svolgerà il Pride.

Ad officiare il matrimonio sarà Mara Venier. Il luogo scelto è Labico, in un piccolo paesino dei Castelli Romani, ma scopriamo insieme alcuni dettagli della splendida location.

Matrimonio in un’oasi romana

La scelta della coppia è ricaduta sul Resort con Spa dello Chef stellato Antonello Colonna, in via della Fredda 520030.

La location è immersa nel verde e comprende 12 esclusive camere con orto-giardino arredate con pezzi di design dall’ingente valore economico.

Per gli ospiti ( e ovviamente per gli sposi), è a disposizione la piscina con acqua termale e il centro benessere, per un weekend all’insegna della serenità e ovviamente dell’amore.

La scelta della vita

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alberto Matano parla del momento in cui hanno scelto di sposarsi e ufficializzare il loro rapporto:

“Sono quindici anni che stiamo insieme. Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi, nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale“.