Lutto nel mondo della musica: Alberto Radius è morto.

Il chitarrista e leader dei Formula 3, famoso anche per l’amicizia con Lucio Battisti, è deceduto all’età di 80 anni dopo una lunga malattia.

Alberto Radius è morto

Alberto Radius, chitarrista e leader dei Formula 3, è morto all’età di 80 anni. Il musicista è scomparso a causa di una malattia, contro cui combatteva da tempo. A rendere pubblica la triste notizia è stata la famiglia, con una nota stampa. Si legge:

“È con profondo dolore e tristezza che la famiglia del maestro Alberto Radius condivide la notizia della sua scomparsa. Dopo una lunga malattia, si è spento serenamente, accanto ai suoi affetti più cari. La famiglia del maestro Radius chiede, in questo difficile momento, che sia rispettata la privacy che lo ha sempre contraddistinto”.

L’addio di Gianluca Grignani

Tra i primi artisti della musica italiana a parlare della morte di Alberto Radius c’è Gianluca Grignani, che lo ha visto proprio ultimamente. Il cantante ha condiviso una foto che li ritrae insieme e ha scritto:

“Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di ‘Quando ti manca il fiato’… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! Tuo Gian”.

L’ultima apparizione pubblica di Alberto Radius

Alberto Radius è apparso per l’ultima volta in pubblico nel 2021, quando è salito sul palco del Festival di Sanremo per accompagnare con la sua chitarra l’esibizione dei Coma Cose. Al momento, il duo de L’addio non ha commentato la triste notizia della sua scomparsa.