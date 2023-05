L’allenatore Alberto Zaccheroni, a febbraio 2023, è stato ricoverato in rianimazione per un grave incidente domestico. L’ex tecnico, tra le altre squadre, di Milan, Inter e Juventus ha raccontato al Corriere della Sera quello che è successo.

“Per due mesi me la sono vista brutta”

“Sono vivo per miracolo. Non so come ho fatto, ma sono caduto dalle scale di casa mia. Mi ha trovato mia moglie Fulvia faccia a terra. Dice che ero in un lago di sangue, con la faccia a terra e un occhio fuori dall’orbita. Ha subito chiamato il 118, mi hanno portato di corsa all’ospedale Bufalini di Cesena, dove sono stato ricoverato in terapia intensiva. Mi hanno sedato, non ero vigile. Le dimissioni sono arrivate il 22 aprile, praticamente dopo due mesi in cui me la sono vista brutta“, ha spiegato Alberto Zaccheroni.

“Ho perso due diottrie e ho deficit di memoria”

“Adesso, sono anche senza patente perché ho perso due diottrie e per riottenerla dovrò sostenere dei test, inoltre ho qualche deficit di memoria a breve. Dopo le dimissioni dall’ospedale ho atteso qualche giorno e poi sono tornato lì a salutare il personale medico. Non ho riconosciuto neanche l’ospedale. A Fulvia ho detto: ‘Ma che posto è?'”, ha proseguito Alberto Zaccheroni.

L’allenatore non si è, però, dimenticato della sua passione per il calcio e ha dato il parere sulla finale di Champions League tra Inter e Manchester City: “In una gara unica, l’Inter se la può giocare“.

