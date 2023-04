Alberto Zaccheroni, migliorano le condizioni dell'allenatore: ha lasciato l'ospedale

Migliorano le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. L’apprezzato allenatore di calcio, infatti, ha di recente lasciato l’ospedale.

Buone notizie in arrivo per quanto riguarda le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. Il noto allenatore, infatti, è stato di recente dimesso dall’ospedale “Marconi” di Cesenatico.

Ricordiamo che era ricoverato presso la struttura da qualche settimana in seguito ad un incidente domestico dello scorso 10 febbraio. A quanto pare stava scendendo dalle scale, nella sua casa a Cesenatico, con in braccio la cagnolina. Avrebbe quindi perso l’equilibrio e caduto nel tentativo di proteggere la cagnolina. Ha così colpito la testa, riportando una grave trauma cranico

Zaccheroni ha lasciato l’ospedale

In casa con lui c’erano la moglie e la compagna del figlio che hanno così chiamato i soccorsi. Dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, ha intrapreso un periodo di riabilitazione di un mese. La sue condizioni sono così migliorate, tanto da aver lasciato l’ospedale ed essere tornato finalmente a casa. A tal proposito lo stesso Zaccheroni, come riportato dall’Ansa, ha fatto sapere di stare benino ed ha ringraziato i medici della terapia intensiva dell’ospedale.