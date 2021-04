Albina di origine africana: Oxana Likpa parla della diversità

Oxana Likpa è una giovane modella albina di origine africana. Proviene dalla Costa d'Avorio. Ha dovuto subire giudizi e offese sin da piccola.

Oxana Likpa è una giovane modella albina di origine africana. Proviene dalla Costa d’Avorio. Fin dalla tenera età, Oxana ha dovuto fare i conti con la curiosità, i giudizi e anche le offese da parte degli altri. Tuttavia, per Oxana Likpa la diversità diviene un ostacolo solo se glielo permetti.

La ragazza ha i tipici tratti africani, ma ha la pelle bianca, capelli dorati e occhi color verde. Confrontando il suo aspetto con quello della madre e del padre, Oxana capì di essere in qualche modo diversa da loro. Solo in seguito avrebbe capito che l’albinismo avrebbe condizionato profondamente la sua esistenza.

Albina di origine africana: Le discriminazioni subite da Oxana

Durante gli anni della scuola, Oxana Likpa capì che il suo albinismo avrebbe condizionato la sua crescita, poiché le avrebbe provocato problemi come bullismo e discriminazione.

Un periodo difficile, che per molto tempo la ragazza si è tenuta dentro non raccontando nulla neanche ai suoi famigliari. Oxana si è difesa per molto tempo con il silenzio. Contro le varie “frecciatine” ed epiteti come “Sei come il latte” oppure “bianchetto vivente”, Likpa ha cercat di proteggersi innalzando una corazza, che tuttavia la stava distruggendo psicologicamente.

Albina di origine africana: la salvezza di Oxana

Intervistata da FanPage, Oxana Likpa ha dichiarato di aver trovato nella moda e nella fotografia delle valvole di sfogo.

Due mondi che l’hanno aiutata ad acquistare maggiore sicurezza. La modella si augura che tutti coloro che sono designati come “diversi” acquisiscano maggiore fiducia in loro stessi e imparino ad amarsi trovando la loro strada.

Albina di origine africana: una condizione rara

L’albinismo è una condizione abbastanza rara: essa si manifesta quando manca la melanina in un corpo umano. A spiegarlo così è la scienza, ma è difficile capire umanamente la condizione di un essere umano che deve fare i conti con tale diversità. Da bambina Oxana Likpa ha dovuto subire le prese in giro e gli sguardi di sorpresa da parte della gente. Si può tuttavia soffrire per il colore della propria pelle? In un primo momento, Oxana non trovava risposta alle proprie domande neanche in famiglia: la giovane ha spiegato che in casa non si parlava della sua condizione. In casa sua non si parlava nemmeno di bullismo, che tuttavia Oxana ha dovuto subire per diverso tempo.