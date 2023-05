Album live per Premiata Forneria Marconi che emoziona e stupisce

Milano, 16 mag. (askanews) – Sempre nuovi, inossidabili e capaci di emozionare, la Premiata Forneria Marconi pubblica “The Event – Live in Lugano”. Un’ora e mezza di musica che ripercorre la carriera della prog band italiana più famosa al mondo, che dopo 6.000 concerti in 50 anni di attività non ha perso il tocco magico.

“Noi di passato ne abbiamo tanto, è un passato molto bello pieno di avventure, conoscenze, amici, viaggi e concerti in tutto il mondo, meglio di così per un musicista non si può pensare, ma non si può neanche sognare un futuro come il nostro, anche se parlare di futuro alla nostra età è un po’ strano ma è così perchè stiamo suonando con ragazzini che con noi si divertono come matti. Così è la nostra vita e continueremo a farlo finchè avremo la forza di farlo”.

Da sempre amano le sperimentazioni e le improvvisazioni, la loro musica è sudore e passione, il palco è la palestra alla quale la PFM non sa e non vuole rinunciare.

“Il nostro pubblico sa che noi non ci fermiamo di fronte a nulla, tutte le volte che abbiamo un’idea la mettiamo veramente in pratica perchè questo è ciò che sappiamo fare meglio. Nel tempo abbiamo imparato a giocare con la nostra vita, passiamo ore a fare provini e provare nuove sonorità perchè poi quando andiamo sul palco col pubblico sarà una nella festa per tutti, non è solo nostra la festa è anche degli altri”.

“The Even – Live in Lugano” è il primo disco di un nuovo progetto: PFM Live Collection. La nuova collana discografica avrà al suo attivo registrazioni di brani storici, rivisitazioni, jam e tutta la loro magia on stage. E ovviamente non smettono di fare live, prosegue il suo tour “PFM 1972-2023”, un grande viaggio attraverso il tempo e la musica.