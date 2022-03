Alcol: Costa, 'istituito tavolo tecnico permanente'

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute)() – "Ieri ho firmato il decreto con cui ho istituito un tavolo tecnico, permanente, specifico sul tema dell'alcol. E questo sarà un luogo operativo, dove tutti gli attori verranno coinvolti". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, concludendo la tre giorni della Conferenza nazionale sull'alcol a Roma.

"Le conferenze nazionali sono importanti – ha detto Costa – ma non possono rimanere fine a se stesse. Servono operatività e concretezza. E luoghi in cui si possa fare sintesi". Il tavolo sarà dunque la sede in cui "si potrà dare continuità al lavoro fatto in questi tre giorni".

Costa ha sottolineato che il tavolo sarà aperto a "tutti coloro che saranno in grado di fornire riflessioni, spunti, tematiche o anche evidenziare criticità".

Per il sottosegretario "c'è bisogno di fare rete, di fare sistema, di fare squadra. E credo che il modo migliore sia andare sul territorio. Cercheremo di recepire le istanze e affrontare quel grande problema dell'omogeneità territoriale per dare risposte".

Secondo Costa, quindi, sarebbe utile "organizzare in tutte le Regioni dei momenti di riflessione". E per questo si è impegnato "ad organizzare, già dalle prossime settimane, in ogni Regione del nostro Paese, incontri specifici, mettendo a sistema tutte le realtà territoriali.

Dobbiamo dare anche la testimonianza di essere vicini ai territori, di sostenerli e riconoscene il lavoro. E' il segno di una politica che vuole tornare ad ascoltare – conclude – mettersi a disposizione e permettere a tutti quelli che vogliono dare un contributo di poterlo fare".