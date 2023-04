Alcol nel camino, Pasquale muore a 10 anni per le ustioni

Una morte orribile che ha lasciato attonita una intera comunità: getta alcol nel camino ed il povero Pasquale muore a 10 anni per le ustioni riportate. Da quanto si apprende la fiamma di ritorno ha investito il piccolo di Scafati, nel Salernitano, e non gli ha lasciato scampo alcuno. La tragedia che ha colpito il comune della provincia salernitana ai piedi del Vesuvio nasce dalla decisione del bambino di gettare alcol nel camino di casa per accenderlo.

Alcol nel camino, muore il piccolo Pasquale

Purtroppo quel gesto gli è costato la vita. La fiamma lo ha travolto in pieno, provocandogli ustioni in gran parte del corpo. Pasquale p spirato ad oltre una settimana dal ricovero in ospedale presso l’ospedale Santobono di Napoli. Le stesse autorità cittadine sono intervenute a commentare la vicenda. Il sindaco Cristoforo Salvati ha scritto sui social: “Ci sono tragedie che non hanno una spiegazione, la morte del piccolo Pasquale mi ha distrutto”.

Il cordoglio sincero del sindaco Salvati

“Allo zio Gennaro va il mio abbraccio più forte e sincero. Non trovo le parole per la famiglia, non saprei cosa dire, io stesso non ho trattenuto le lacrime. Ciao piccolo Pasquale, sarai grande tra gli angeli”. A dare la notizia di quella morte assurda era stato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Lui aveva spiegato come Pasquale fosse stato già “operato tre volte in questi giorni dallo staff dell’ospedale che ha fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi”. I funerali saranno un momento straziante oltre ogni umana comprensione“.