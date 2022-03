Alda D’Eusanio torna in tv dopo il periodo di assenza e attacca la Rai: “Mi hanno tolto tutto”

"Il mio passato televisivo è stato molto faticoso", sono state queste le parole di Alda D'Eusanio che dopo la denuncia di Laura Pausini è tornata mi tv.

A seguito della denuncia di Laura Pausini Alda D’Eusanio è stata assente dai salotti televisivi per diverso tempo continuando tuttavia a rilasciare una serie di dichiarazioni attraverso delle interviste sui giornali. La conduttrice qualche giorno fa ha fatto il suo rientro in tv durante una trasmissione di Cusano Italia tv.

In questa occasione non si è certo risparmiata accusndo in particolare la televisione di Stato. “Io ho fatto tanti programmi tv e poi me li portavano via tutti. Portavo al successo le trasmissioni e poi me le toglievano”, ha dichiarato senza peli sulla lingua.

Alda D’Eusanio torna in tv e accusa la Rai

Proprio parlando della Rai Alda D’Eusanio ha ricordato con rammarico come abbia portato al successo diverse trasmissioni tra le quali si citano “L’Italia in diretta” (adesso “La vita in diretta”), “Al posto tuo” o ancora “Ricomincio da te”: “In tutti questi casi mi hanno tolto questi show.

Non è che ho rabbia, ma è la storia della Rai, che è un ente politico. Lì devi appartenere ad una squadra, devi appartenere ad un partito, se non sei politicamente coperta i tuoi meriti non bastano a proteggerti”, ha spiegato la conduttrice.

Alda D’Eusanio: “La mia prima volta quasi come attrice”

Alda D’Eusanio ha poi proseguito parlando del suo debutto a teatro in uno spettacolo dal titolo: “È nata una zucca”: “Non sono un’attrice, questa è la mia prima volta a teatro quasi come attrice.

Racconto come cronista la mia vita, perché ho 70 anni. E ripercorro anche 70 anni della storia del nostro paese, dagli anni del boom economico in cui la figlia di un contadino è poi diventata una giornalista televisiva. Non è il sogno americano, ma quello italiano. Poi racconterò degli incontri con personaggi che hanno fatto la storia. Uno su tutti, Bettino Craxi. Saprete quello che è successo in Rai e poi parlerò anche di cose più recenti”.