Alda D’Eusanio è tornata a parlare della rivoluzione che si sta attuando a Mediaset, soffermandosi soprattutto su Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. A suo dire, il primo non è stato messo alla porta e non se ne capisce il motivo, mentre l’altra è stata trattata con troppa violenza.

Intervistata da Tag24, Alda D’Eusanio ha detto la sua sulla rivoluzione Mediaset targata Pier Silvio Berlusconi. La giornalista, che dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip di qualche anno fa è stata bandita da tutti i salotti, non capisce il motivo per cui il presidente del Biscione non abbia fatto fuori anche Alfonso Signorini. Al contrario, sostiene che Barbara D’Urso sia stata trattata con eccessiva violenza.

Alda D’Eusanio ha dichiarato:

“La scelta di dare a Mediaset una faccia un pochettino più presentabile la condivido, perché negli ultimi anni, soprattutto il Grande Fratello, è diventato un qualcosa di inguardabile , per quanto riguarda proprio la volgarità. Per cui modificarla era necessario. Però, non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po’ più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa . Il ruolo di Alfonso Signorini è determinante per il programma. E’ molto importante, anche perché Signorini non è solo il conduttore, è anche l’autore, è la testa, è la mente del Grande Fratello”.

Mentre Alda non si spiega il motivo per cui Signorini sia ancora al timone del Grande Fratello, su Barbara D’Urso ha un’idea leggermente diversa. Ha dichiarato:

“La fine del rapporto tra Barbara e Mediaset? No, non me l’aspettavo in modo così deciso. Perché penso che il trattamento alla D’Urso sia stato un trattamento un po’ troppo ‘violento’. Non so poi i fatti come siano andati.

Però bisogna considerare che la D’Urso ha fatto molto con Mediaset, ha lavorato per tanti anni, ha portato tanti numeri, quindi da professionista io vedo quello che un professionista, un collega, ha reso e, il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l’ho trovato un po’ troppo duro. Una cacciata un po’ dura, un fine rapporto non consensuale”.