Alda D'Eusanio ricorda il marito scomparso: "Sono ancora scioccata"

Alda D’Eusanio ha ricodato con commozione suo marito, Gianni Statera, primo preside della facoltà di Sociologia alla Sapienza scomparso nel 1999.

Alda D’Eusanio: la scomparsa del marito

Alda D’Eusanio ha confessato di essere ancora addolorata per la scomparsa di suo marito, Gianni Stasera, di cui sarebbe stata profondamente innamorata. L’uomo è scomparso nel 1999 a causa di una malattia e il celebre volto tv ha ricordato quanto in precedenza fossero stati felici. “Quanto eravamo felici… Mio marito è morto in quindici giorni a soli 56 anni. Non è giusto”, ha ammesso la D’Eusanio a Oggi è un altro giorno, e ancora: “Quando ho saputo che era malato sono entrata nella fase di shock in cui credo di essere ancora e sono diventata una donna di dolore. Sono serena e vivo la mia vita, ma la verità e che non sarò più una donna felice”.

Alda D’Eusanio ha anche ammesso di sentirsi ancora innamorata di suo marito e di non aver infatti più trovato un partner adatto a lei dopo la sua scomparsa. In tanti si sono commossi per le sue parole e le hanno inviato i loro messaggi di calore e d’affetto attraverso i social. La celebre conduttrice svelerà ulteriori dettagli sulla morte di suo marito?