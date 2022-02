Aldo Montano contro Belli al GF Vip: “Tutto già scritto, falso”

Il ritorno di Alex Belli al GF Vip 6 ha mandato su tutte le furie Aldo Montano, che si è sfogato via social.

Aldo Montano si è scagliato contro la notizia dell’imminente ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Aldo Montano contro Alex Belli

Alfonso Signorini ha concesso a Alex Belli di tornare nella casa del GF Vip 6 per circa 2 settimane così da potersi chiarire con sua moglie, Delia Duran, e con Soleil Sorge, comprendendo forse – filnalmente – di quale delle due sia davvero innamorato.

La notizia ha mandato su tutte le furie Aldo Montano, che a proposito della vicenda ha detto:

“Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine programma.

Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in praticola l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dire”, ha tuonato.

Le accuse

Lo schermidore – che ha di recente lasciato la casa del GF Vip 6 – ha anche affermato che, come al solito, Alex Belli avrebbe fatto il contrario di quanto da lui affermato e che, secondo lui, non avrebbe aspettato occasione migliore per mettersi di nuovo in mostra:

“Ma oggettivamente siamo tutti scemi così, oppure c’è gente che alla fine la pensa come la penso io? Sono l’unico pazzo sulla faccia della Terra? Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto.

Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta, meraviglioso, tutto bellissimo. Lui non c’ha nemmeno pensato 5 secondi se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa. A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del GFVip. Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi“, ha tuonato Montano. Come andrà a finire la questione?