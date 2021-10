Aldo Montano: la proposta infastidisce Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha rifiutato la proposta che Aldo Montano gli ha fatto in merito a Lulù Hailé Selassié.

Tornato al GF Vip dopo l’incontro con Sergio Mattarella e dopo aver rispettato un periodo di quarantena, Aldo Montano ha fatto una proposta a Manuel Bortuzzo che sembra però aver infastidito il nuotatore.

Aldo Montano e Bortuzzo: la proposta

Rientrato nella casa del GF Vip Aldo Montano ha chiesto a Manuel Bortuzzo se volesse avere maggiore privacy con Lulù Hailé Selassié e si è detto disposto a dormire altrove per lasciare maggior spazio ai due concorrenti che, nella casa del reality show, sembrano aver instaurato un certo feeling. Difronte alla proposta di Montano Manuel Bortuzzo ha fatto una faccia visibilmente infastidita e ha rifiutato l’offerta, e in tanti tra i fan del programma non hanno potuto fare a meno di notare che negli ultimi giorni il nuotatore abbia fatto di tutto per allontanarsi da Lulù Hailé Selassié.

Aldo Montano: Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

In particolare i fan del programma sono rimasti colpiti dal fatto che Bortuzzo si sia allontanato mentre Lulù provava a baciarlo. Cosa accadrà in futuro tra i due? I genitori del nuotatore hanno affermato di non credere in un futuro per la giovane coppia.

Aldo Montano: la quarantena

Intanto Aldo Montano è rientrato nella casa del reality show dopo aver rispettato un periodo di quarantena obbligatoria.

Lo schermidore infatti ha partecipato ad un incontro con il presidente Sergio Mattarella riservato agli atleti italiani campioni alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.