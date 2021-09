Aldo Montano: le particolari “doti” intime del nuovo inquilino del Gf Vip

Nell'attesa di vederlo entrare dalla porta rossa di Cinecittà, ecco le piccanti rivelazioni su Aldo Montano di una sua ex molto famosa

Tra i 22 Vip che Alfonso Signorini dovrà tenere a bada nella sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sarà anche il campione sportivo Aldo Montano. L’ex schermidore, in una recente intervista, ha parlato di due storie del suo passato, ossia quella con Antonella Mosetti e quella con Manuela Arcuri.

Non spendendo bellissime parole in riferimento alla sua relazione con l’ex protagonista di Non è la Rai, diverso è stato invece il discorso sull’attrice frusinate. A sua volta, anche la Arcuri ha parlato in maniera molto positiva del suo ex. Durante un’ospitata a Mattino 5, ad ogni modo, la Mosetti esaltò le doti amatorie di Aldo, parlando nello specifico della sua particolare resistenza sotto le lenzuola.

Se sui social molti si dicono già certi di rivedere Antonella Mosetti nella Casa di Cinecittà, non resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere nel dettaglio tutti i nuovi inquilini della magione più spiata d’Italia.