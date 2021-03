Aldo Montano ha annunciato sui social l’arrivo del suo secondo figlio, nato dalla relazione con la bellissima moglie Olga Plakhina

Gioia immensa per Aldo Montano e Olga Plakhina, che sono diventati di nuovo genitori. I due atleti hanno infatti festeggiato l’arrivo del secondo figlio Mario, nato dopo quattro anni di distanza dalla sorella Olympia. Il popolare campione di scherma italiana ha così dato il lieto annuncio sui social:

La seppur lunga attesa sembra essere finalmente giunta senza complicazioni, a differenza di quanto successo con la prima gravidanza, come ricordato dello stesso Aldo Montano. All’epoca, l’atleta era presente in sala parto insieme alla moglie e aveva raccontato che non tutto era andato perfettamente secondo i piani.