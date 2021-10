Aldo Montano rientra al GF Vip: dovrà sottoporsi alla quarantena

Aldo Montano è dovuto uscire dalla casa del GF Vip per un impegno istituzionale e, una volta rientrato, ha dovuto sottoporsi alla quarantena obbligatoria

Dopo l’incontro avuto con il presidente Sergio Mattarella Aldo Montano è potuto rientrare nella casa del GF Vip dove dovrà sottoporsi ad un periodo di quarantena obbligatoria.

Aldo Montano in quarantena: i motivi

Mercoledì 29 settembre Aldo Montano ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver partecipato all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto con tutti i vincitore delle Olimpiadi di Tokyo (e tenutosi lo scorso 23 settembre presso il Quirinale). La produzione del reality condotto da Signorini ha annunciato il ritorno dello schermidore spiegando però che Aldo Montano dovrà sottoporsi alla quarantena obbligatoria prevista per contenere i contagi da Covid-19.

Pertanto Aldo Montano dovrà restare sulla “nave dell’amore” presente all’interno della Casa per quasi 2 giorni e a seguire, dal 1° ottobre, potrà di nuovo unirsi agli altri concorrenti.

Aldo Montano: le misure antiCovid al GF Vip

I concorrenti del GF Vip hanno dovuto sottoporsi a diversi tamponi anti-Covid e ad un periodo d’isolamento prima di poter entrare nella casa del reality show. A causa delle misure anti-Coronavirs la produzione del programma ha dovuto adottare una serie di accorgimenti per far sì che – anche nella precedente edizione – il reality show non si trasformasse in un focolaio.

Aldo Montano: la vita privata

Una volta uscito dalla Casa del reality show Aldo Montano ha partecipato all’incontro con Sergio Mattarella ma non ha potuto incontrare sua moglie, Olga Plachina, né i suoi due adorati bambini: Olimpia e Mario.