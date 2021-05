Aldo Palmeri difende Alessia, insultata per aver perso un figlio: “Vaff***”

Aldo Palmeri ha preso le difese di sua moglie, Alessia Cammarota, presa di mira dai leoni da tastiera dopo il suo aborto.

Aldo Palmeri ha preso le difese di sua moglie, Alessia Cammarota, finita nel mirino degli haters dopo che di recente ha annunciato di aver perso un bambino.

Aldo Palmeri contro gli haters di Alessia Cammarota

Alessia Cammarota ha recentemente perso quello che sarebbe stato il suo terzo figlio insieme ad Aldo Palmeri.

Dopo una breve pausa dai social – in cui ha dichiarato di aver cercato di affrontare il tragico lutto – la ragazza è tornata a parlare ai suoi fan solare come sempre. Qualcuno però ha colto l’occasione per darle contro con frecciatine e battute sarcastiche. La vicenda ha suscitato l’ira di Aldo Palmeri, che sui social ha scritto “vaf***o” contro coloro che hanno osato prendere di mira sua moglie dopo il grave lutto da lei subito.

“Basterebbe immedesimarsi nell’altro per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso”, ha scritto invece Alessia Cammarota, visibilmente addolorata per quanto successo.

Alessia Cammarota: l’aborto

Dopo aver annunciato l’arrivo del loro terzo figlio (che sarebbe stato un maschio) Alessia Cammarota ha annunciato con enorme dolore di aver perso la gravidanza. Lei e Aldo Palmeri (già genitori di due bambini) hanno deciso di affrontare il loro lutto nel massimo riserbo e stando lontani dai social.

“Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego! Abbiamo bisogno di affrontare il nostro dolore, da soli. Spero capirete”, aveva scritto Alessia Cammarota tramite social.

Alessia Cammarota: i leoni da tastiera

La perdita di quello che sarebbe stato il suo terzo figlio ha profondamente scosso Alessia Cammarota, che solo da qualche giorno ha cercato di tornare sui social senza dare a vedere il grande dolore da lei vissuto nei mesi scorsi. I leoni da tastiera si sono comunque scagliati contro l’influencer, e alcuni di loro hanno addirittura menzionato la vicenda dell’aborto (su cui Alessia ha chiesto di non rispettare il suo dolore).

La coppia – il cui amore è sbocciato qualche anno fa a Uomini e Donne – ha avuto due bambini, Niccolò e Leonardo. Nei mesi scorsi i due avevano annunciato con gioia l’arrivo di un terzo bebè e avevano da poco rivelato che si sarebbe trattato di un altro maschietto durante il gender reveal party.