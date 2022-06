Aldo Serena, l’ex attaccante ferma un uomo che spacca la vetrina di un bar

Sfidando le possibili e gravi conseguenze Aldo Serena ferma un uomo che stava spaccando con una spranga la vetrina di un bar a Montebelluna

A Montebelluna vanno in scena l’altruismo ed il coraggio di Aldo Serena, con l’ex attaccante ferma un uomo che spacca la vetrina di un bar e lo trattiene fino all’arrivo delle forze dell’ordine convincendolo a desistere da quel gesto di violenza.

I media spiegano che il bomber di tante squadre è intervenuto a difesa del titolare del locale preso di mira da un 27enne e lo ha fatto mettendo oggettivamente a repentaglio la sua incomunità a contare la circostanza non proprio “serena” come lui.

Aldo Serena ferma un uomo preda di un raptus

Ma Aldo non ha avuto paura e ha fermato un uomo in strada. Tutto è accaduto qualche giorno fa, quando l’ex attaccante di Torino, Juve, Milan e Inter ha fermato un 27enne marocchino, che stava sfasciando con un’asta di ferro la vetrina di un bar.

L’episodio si è verificato a Montebelluna, in provincia di Treviso. Ha detto Serena: “Non riesco a rimanere indifferente, ero lì in moto con mia moglie, che si è arrabbiata per il mio intervento, visto che avrei potuto essere aggredito”.

“Mi hanno insegnato a prestare aiuto”

E all’aggressore cosa ha detto? “Gli ho detto che lo conoscevo e che ero certo che fosse una brava persona, l’ho invitato a fermarsi.

Lui mi guardava e mi ascoltava. Il tempo passava, le forze dell’ordine erano in arrivo. Insomma, cercavo di guadagnare minuti” E ancora; “L’ho fatto per il titolare del bar. Conosco le fatiche che fanno questi piccoli imprenditori, ciò che hanno passato con la pandemia. Non volevo che quel posto subisse troppi danni. E l’ho fatto perché da piccoli a noi hanno insegnato la partecipazione, l’aiuto reciproco”.