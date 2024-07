Alec Baldwin a processo per l'incidente sul set del film "Rust"

Roma, 9 lug. (askanews) - L'attore statunitense Alec Baldwin lascia un'aula di tribunale di Santa Fe, nel Nuovo Messico, dopo aver partecipato a un'udienza del processo per omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta nell'ottobre del 2021 sul set del fil...

Roma, 9 lug. (askanews) – L’attore statunitense Alec Baldwin lascia un’aula di tribunale di Santa Fe, nel Nuovo Messico, dopo aver partecipato a un’udienza del processo per omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta nell’ottobre del 2021 sul set del film “Rust” di cui era protagonista e produttore. Per decenni, il Bonanza Creek Ranch e le sue distese desertiche hanno reso il New Mexico una location ideale per i western e ora è tornato alla ribalta per il caso.

Baldwin 66 anni rischia fino a 18 mesi di carcere per omicidio colposo; ha puntato una pistola durante le prove sul set che avrebbe dovuto contenere solo cartucce a salve, invece c’era un proiettile che ha ucciso Hutchins e ferito il regista Joel Souza.

Un incidente che ha scioccato Hollywood e a cui è seguita la richiesta di vietare le armi da fuoco sui set. Hannah Gutierrez Reed, responsabile delle armi nella produzione, è stata già condannata a 18 mesi per il suo ruolo nel caso e ha presentato appello. Sarebbe stata lei a mettere il proiettile nella replica della pistola al centro del caso. Il pubblico ministero ha criticato la sua estrema negligenza, che ha portato a “continue falle nella sicurezza”.