Alec Baldwin, dimesso il regista ferito accidentalmente dall’attore durante il set

Il direttore Joel Souza è stato dimesso dopo la tragedia accaduta durante il set del film Rust: visibilmente scosso l’attore Alec Baldwin.

L’attrice Frances Fisher, protagonista delle riprese del film Rust, ha annunciato che il regista Joel Souza è stato dimesso dall’ospedale. La notizia arriva dopo l’incidente accaduto sul set a causa del quale è morta accidentalmente Halyna Hutchins.

Sconvolto Alec Baldwin, l’attore che ha esploso accidentalmente il colpo di pistola mortale durante il set. Proprio in quel momento si stavano infatti girando le scene della nuova pellicola. Nulla da fare per la direttrice di fotografia del film che è morta.

Alec Baldwin e il set mortale, dimesso il direttore Joel Souza: da chiarire cause incidente

Non si conosce al momento la causa dell’incidente. L’unica cosa certezza avvenuta sul set è che Baldwin avrebbe esploso dei colpi di pistola da un’arma vera.

Attualmente sono in corso le indagini. L’attore è stato ascoltato dagli inquirenti che stanno cercando di analizzare quanto accaduto sul set cinematografico.

L’attore è stato ascoltato dagli inquirenti ed è parso sconvolto per quanto accaduto sul set. Nel frattempo l’attrice Fisher ha condiviso la notizia delle dimissioni di Joel Souza e lo ha fatto su Twitter.

Director Joel Souza told me he’s out of hospital.

