Alec Baldwin: marito della donna morta sul set intenta causa contro attore e membri della troupe

Alec Baldwin citato in giudizio dalla famiglia della donna uccisa sul set.

Alec Baldwin e i membri della troupe che ha lavorato sul set del film The Rust sono stati chiamati in causa dalla famiglia di Halyna Hutchins, la direttrice di fotografia uccisa con un colpo di pistola durante le riprese del medesimo lungometraggio.

Ad annunciarlo gli avvocati della famiglia della vittima in una conferenza stampa a Los Angeles. La causa è stata, precisamente, intentata a nome del marito del marito di Hutchins, Matthew Hutchins, e del loro figlio, Andros.

Alec Baldwin avrebbe tenuto una “condotta sconsiderata”

L’avvocato Brian Pannish ha dichiarato alla stampa che la “condotta sconsiderata e le misure di riduzione dei costi” di Baldwin e dei produttori del film “hanno portato alla morte di Halyna Hutchins”.

Un video da parte degli avvocati ha mostrato una simulazione della sparatoria avvenuta sul set. Alec Baldwin avrebbe puntato una pistola contro Hutchins durante l’allestimento per le riprese di una scena di The Rust nel New Mexico il 21 ottobre 2021. L’Arma è a un certo punto esplosa, uccidendo Hutchins e ferendo il regista, Joel Souza.

Un presunto uso improprio di arma letale

Secondo la denuncia, Alec Baldwin avrebbe ignorato diverse regole relative all’utilizzo sicuro di armi da fuoco e avrebbe, inoltre, usato in maniera sconsiderata un arma letale.

Tale azione risulta essere un illecito penale nello stato del New Mexico.