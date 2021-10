Alejandro Mata (Zoomarine), 'il Covid non ci fa arrendere, per Halloween in arrivo zucche e fantasmi'

Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) – Archiviata l’estate, è già tempo di Halloween a Zoomarine. Il parco alle porte di Roma cambia veste e personalizza attrazioni ed eventi a tema Halloween, con un mese di iniziative pronte al via. Si parte sabato 2 ottobre (eventi fino al 1 novembre) con 6 regni tematizzati (tutti all’aperto, in rispetto delle norme anti Covid) che accoglieranno il pubblico: il Regno di Zoomarine, il Regno di Carolina Benvenga, il Regno delle ombre, il Regno delle zucche e dei fantasmi, il Regno dei mostri e il Regno pirata.

“Chiudiamo questa stagione – spiega il direttore generale Alejandro Mata – con il tradizionale appuntamento dedicato ad Halloween, un mese di eventi che piacciono sempre molto al nostro pubblico Zoomarine. Come per tutti i parchi italiani, si chiude una estate complessa, articolata, certamente molto diversa dagli standard a cui eravamo abituati. Noi non ci siamo mai arresi e abbiamo offerto agli ospiti oltre 30 appuntamenti, tutti in massima sicurezza, con l’obiettivo di regalare ad adulti e bambini un po’ di serenità.

Zoomarine è un posto meraviglioso, un grande giardino zoologico con 40 ettari di verde che ospitano oltre 400 animali di 38 differenti specie. In tutto quello che facciamo mettiamo impegno e passione. E il pubblico lo percepisce".

Per l’occasione Zoomarine ha immaginato un regalo speciale dedicato ai suoi ospiti, offrendo l’ingresso gratuito al Parco a tutti i bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età (accompagnati da un adulto pagante).

In arrivo anche promozioni on line per concedersi una giornata di relax in sicurezza ed in compagnia di familiari e amici. Nel mese dedicato ad Halloween sarà, inoltre, possibile festeggiare tutti i weekend al Parco il proprio compleanno.

Il 24 ottobre è in programma la visita di Carolina Benvenga, attrice e cantante conosciutissima ai più piccoli, conduttrice di numerosi programmi della tv dei ragazzi, seguita sui social nei suoi video di baby dance.

Carolina visiterà il suo speciale 'regno' di Halloween e si intratterrà per un meet&great con i suoi tanti fans. Il 31 ottobre gran finale di stagione con una lunga giornata tutta dedicata ad Halloween: dalle ore 14 alle 22 sono previsti 10 spettacoli tra cui lo spettacolo di Fuoco medievale Belfagor, gli spettacoli di magia, il laser show, lo spettacolo speciale dei tuffatori acrobatici, fuochi d’artificio. Sempre il 31 ottobre cena speciale a tema, mentre per tutto il mese anche le dimostrazioni degli animali saranno rinnovate per essere ancora più emozionanti e coinvolgenti.

Nella stagione estiva appena conclusa Zoomarine ha presentato alcune importanti novità: dall’inaugurazione del primo museo del selfie in Italia allo spettacolo dei tuffatori acrobatici, passando per altre nuove attrazioni e lo spazio dedicato ai lemuri e agli scoiattoli volanti.

Grande l’impegno a favore del sociale e della solidarietà, con diversi eventi sul tema dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni che hanno visto protagonisti esponenti delle istituzioni, del governo e dello spettacolo come Annalisa Minetti. Nonostante il contesto economico incerto, Zoomarine ha donato alle onlus che operano nel sociale oltre 20mila euro, devolvendo quota parte degli incassi. Immutato anche l’impegno della Zoomarine trust onlus che gestisce il pronto soccorso del mare di Zoomarine, una struttura di alta specializzazione che opera a favore delle tartarughe in difficoltà e che ha soccorso in questi anni oltre 100 esemplari.