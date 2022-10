Aleksandr Dugin si collegherà in video con un evento a Modena e parlerà dell'esempio della figlia Darya, uccisa il 20 agosto a Mosca in un attentato

Aleksandr Dugin si collegherà in video con un evento a Modena ed il 29 ottobre sarà in streaming ad un incontro pubblico delle associazioni del movimento euroasiatico. Si tratta del movimento di cui lo scrittore e filosofo russo è il principale ideologo.

La notizia è stata data dal QN e l’incontro verterà sulla figlia di Dugin, ammazzata a Mosca in un attentato circa il quale i sospetti si sono accentrati sull’Ucraina in guerra con la Russia.

Aleksandr Dugin si collegherà con Modena

L’incontro si intitolerà “Darya Dugina, il pensiero e l’esempio. L’eurasiatismo e la sfida del multipolarismo”. Darya venne uccisa il 20 agosto scorso in un attentato a Mosca. E in streaming l’ideologo considerato “vicino a Vladimir Putin” presso una sala civica di Cognento, parlerà dell’attentato alla figlia di cui lui stesso fu orripilato testimone in strada.

Il summit per parlare della figlia Darya

Contro Dugin vigono le sanzioni dell’Unione Europea per aver “giustificato ideologicamente e teologicamente l’annessione della Crimea e la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, vedendola come una ‘liberazione’ dell’Ucraina dall’influenza occidentale”. Ad organizzare l’incontro il circolo culturale modenese, “La terra dei padri”. Al momento non ci sono reazioni in ordine all’evento che è in programma, ma è indubbio che lo stesso scatenerà polemiche,