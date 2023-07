Alemanno: con Turchia 80 milioni musulmani in Ue e ci mettiamo ridere

Roma, 17 lug. (askanews) – “Quando noi vediamo che per fare dire sì a Erdogan sull’ingresso della Svezia nella Nato gli si fa sperare di entrare nell’Ue. Immaginiamoci 80 milioni di musulmani e un autocrate dentro l’Ue e noi ci mettiamo a ridere. L’Europa è una realtà che ha una sua struttura, una sua logica ecc. Io ho il massimo rispetto per gli islamici e tutte le religioni possibili, ma un paese da 80 milioni di musulmani retto da un autocrate che sta spingendo la Turchia a essere ancora più fondamentalista di prima è una cosa che non va fatta”: a dirlo è Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma ed ex ministro delle Politiche agricole, ospite di In Onda su La7.