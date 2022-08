Alena Seredova, estate all'insegna dell'amore con Alessandro Nasi: le nozze sono fissate per il 2023.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si stanno godendo un’estate all’insegna dell’amore, prima di giurarsi amore eterno. I due sono stati pizzicati a Forte dei Marmi, dove, tra un bagno e qualche coccola, stanno anche organizzando le nozze, che avverranno nel 2023.

Il settimanale Chi ha pizzicato Alena Seredova e Alessandro Nasi a Forte dei Marmi. Prima di partire per Mykonos, dove trascorreranno l’ultima parte dell’estate, i due piccioncini si godono un po’ di sano relax nella bella e rinomata Versilia. E’ qui che, tra un bagno in mare e un po’ di coccole, stanno pensando all’organizzazione delle nozze. Alena e Alessandro, insieme da 7 anni e genitori della piccola Vivienne, si giueraranno amore eterno nel 2023.

Alena preferisce non sbilanciarsi più di tanto sulle nozze con Nasi. Si è limitata a dichiarare:

“Per adesso non sappiamo ancora nulla, ci sposeremo nel 2023, non so ancora dove, ma cercheremo di essere pochi intimi. Sicuramente non me lo aspettavo, sono troppo contenta perché penso che meriti di vivere tutto come ha sognato, e io mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta dopo la nostra Vivienne. Non vedo l’ora”.

Alena dopo Buffon: Alessandro è la sua rinascita

Dopo la fine del matrimonio con Buffon, avvenuta a causa di un tradimento di lui con Ilaria D’Amico, la Seredova ha vissuto un periodo molto difficile. Ha scoperto la tresca con un annuncio in radio e non poteva credere alle sue orecchie. Ha faticato molto per tornare a sorridere e la sua rinascita è stata possibile anche grazie ad Alessandro. Ospite di Verissimo, aveva ammesso: “Con la fine del mio matrimonio pensavo non mi volesse più nessuno, anche mia madre lo diceva, invece c’è sempre una persona nel mondo che aspetta te“.