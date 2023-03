Alena Seredova: i problemi di gelosia dopo il tradimento

Alena Seredova convolerà presto a nozze con Alessandro Nasi e lei stessa ha voluto svelare come avrebbe imparato a convivere con la gelosia dopo il tradimento subito da parte del suo ex marito, Gigi Buffon.

Alena Seredova: la gelosia

Oggi Alena Seredova ha trovato la serenità accanto a Alessandro Nasi, con cui ha avuto la sua terza figlia (Vivienne Charlotte) e con cui presto convolerà a nozze. La showgirl ha confessato come avrebbe imparato a gestire la sua gelosia dopo che il suo primo matrimonio è finito a causa di un tradimento (il suo ex marito Buffon infatti la tradì con quella che attualmente è ancora la sua compagna, Ilaria D’Amico).

“Devo dire che non sono una ‘controllona’ e perciò alla fine ha tutta la sua libertà. Io spero non se ne approfitti troppo. Mi fido”, ha dichiarato la showgirl che, in passato, non ha nascosto la grande sofferenza provata a causa della fine del suo primo matrimonio. “E’come se la mia casa avesse preso fuoco. Il mio unico pensiero era quello di portare in salvo i miei bambini”, ha confessato. Lei e Buffon nel corso del tempo sono riusciti a stabilire un rapporto sereno per i loro due bambini ma la showgirl ha sempre ammesso di non poter assolutamente pensare a una “famiglia allargata” con quella di suo marito.