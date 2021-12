Alena Seredova, l’amore per Alessandro Nasi: “Non rinunciamo mai a stare insieme”

Alena Seredova ha confessato ai fan dei social alcuni retroscena relativi alla sua storia d'amore con Alessandro Nasi.

Attraverso i social Alena Seredova ha confessato ai fan il suo amore per il compagno Alessandro Nasi, con cui ama trascorrere ogni momento che può.

Alena Seredova e Alessandro Nasi: l’amore

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono più innamorati che mai e fanno coppia fissa ormai da moltissimi anni.

Nel 2020 la loro unione è stata coronata dall’arrivo di una bambina, la piccola Vivienne Charlotte, e oggi la coppia continua a essere unita e affiatata. Attraverso i social Alena Seredova ha confessato ai fan che lei e il suo compagno cercherebbero in tutti i modi di ritagliarsi dello spazio per stare insieme nonostante i numerosi impegni e i tre figli che vivono con loro (due dei quali sono nati dal matrimonio tra la Seredova e Gigi Buffon). “Io sono convinta che il tempo lo trovi se lo volete veramente”, ha dichiarato la showgirl via social,e ancora: “Io ho tre figli, impegni assolutamente diversi e diversa età, eppure io e Ale abbiamo i nostri spazi.

Riusciamo a parlare, riusciamo a stare insieme soli”.

Alena Seredova e Gigi Buffon

Alena Seredova è riuscita a ritrovare l’amore e la serenità dopo la fine della sua storia con Gigi Buffon, l’ex marito che all’epoca la tradì con quella che è la sua attuale compagna, Ilaria D’Amico. Anche dall’unione tra i due è nato un altro figlio e oggi Alena Seredova e il suo ex sono riusciti a ritrovare un rapporto d’equilibrio nonostante la loro burrascosa separazione.

Alena Seredova: la vita privata

Alena Seredova ha avuto due figli insieme a Gigi Buffon: David Lee e Louis Thomas. I due abitano con la showgirl e Alessandro Nasi, ma fanno visita al papà regolarmente. Alena Seredova ha confessato che i due si sarebbero rivelati degli splendidi fratelli maggiori per l’ultima arrivata, Vivienne Charlotte, nata nel 2020 all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. “Da quando è nata la nostra bambina non c’è un momento in cui Alessandro non mi guardi e non mi dica quanto siamo belli tutti insieme, con Vivienne Charlotte e i miei ragazzi”, ha confessato la showgirl che in futuro non ha nascosto di sognare le nozze insieme al suo compagno (manager della dinastia Agnelli, vice presidente di Exor nonché presidente di Comau).