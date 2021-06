Alena Seredova, la frecciatina a Ilaria D’Amico: “Famiglia allargata? È contro la mia natura”

Alena Seredova ha svelato perché non esisterà mai una famiglia allargata tra lei, Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico.

Alena Seredova: la frecciatina

Alena Seredova ha risposto ad alcune domande dei fan sui social e ha spiegato perché tra lei e l’ex marito Gigi Buffon non sarà mai “famiglia allargata”.

“Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente. Lo so, sono dura”, ha dichiarato la modella, che oggi ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Nasi (padre della sua ultima figlia, Vivienne Charlotte). Il matrimonio tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon non finì nel migliore dei modi: lei stessa svelò di aver appreso del tradimento dell’allora marito con Ilaria D’Amico dalle radio e dai giornali, e senza che fosse stato lui ad avvisarla.

In seguito i due sono riusciti a stabilire un rapporto pacifico per il bene dei loro due figli, David Lee e Louis Thomas, rimasti a vivere con la madre.

Alena Seredova: il tradimento

Alena Seredova ha confessato in passato di aver sofferto molto per il tradimento da parte di Gigi Buffon e ha svelato di aver impiegato tempo a ritrovare la serenità da sola, accanto ai suoi due bambini. “Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio.

Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”, ha dichiarato la showgirl in merito al tradimento dell’ex marito, che oggi con Ilaria D’Amico ha costruito una nuova famiglia e ha avuto il suo terzo figlio, Leopoldo Mattia. In seguito alla rottura anche Gigi Buffon ha confermato la sua ammirazione verso Alena Seredova per il modo in cui gestì il clamore suscitato dalla vicenda.

Alena Seredova: la vita attuale

Oggi Alena Seredova ha ritrovato la felicità accanto all’imprenditore Alessandro Nasi, che l’ha resa madre della sua terza figlia, la piccola Vivienne Charlotte. I due hanno deciso di vivere in armonia in mezzo alla natura, e la showgirl ha dichiarato che il suo compagno sarebbe riuscito a stabilire un equilibrio anche con i suoi due bambini, David Lee e Louis Thomas, che ovviamente continuerebbero a frequentare regolarmente il loro padre, Gigi Buffon.