Alena Seredova, in vista delle nozze con il compagno Alessandro Nasi, che saranno celebrate il prossimo giugno, ha voluto chiarire che lei e l’ex marito Gigi Buffon non sono e non saranno mai una famiglia allargata.

Alena Seredova su Buffon e la famiglia allargata

Intervistata dal settimanale Oggi, Alena Seredova ha parlato del matrimonio con Alessandro Nasi. Le nozze verranno celebrate il prossimo 17 giugno a Noto, in Sicilia. Ovviamente, con loro ci saranno Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, i figli che ha avuto da Gigi Buffon, e la piccola Vivienne Charlotte, nata 3 anni fa dall’unione con Alessandro. Considerando che anche l’ex marito ha avuto un figlio con Ilaria D’Amico, possono considerarsi una famiglia allargata? Assolutamente no, Alena non dimentica che Gigi l’ha tradita proprio con lei. La Seredova ha sottolineato:

“Non mi piace parlare di famiglia allargata, non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica“.

Alena Seredova e il rapporto con Alessandro Nasi

Dopo il tradimento di Buffon, Alena ha fatto fatica a tornare a fidarsi degli uomini. Ha raccontato:

“Ci vuole tempo. Sbaglia chi pretende tutto e subito, proprio perché il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello. Io mi sono concentrata sui miei figli: pensare meno a me stessa forse ha aiutato. Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita. (…) Non ho mai visto nel mio nuovo rapporto, e anche nell’avere un altro figlio, la mia adorata Vivi, una gara con ciò che accade dall’altra parte. Quello che sto vivendo è la naturale evoluzione di un rapporto dove due persone stanno bene, in equilibrio. Con Ale ho ritrovato la normalità della famiglia. Quando mi ha chiesto di sposarlo, non me lo aspettavo. Un po’ per l’età, e un po’ perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere. Per Alessandro è la prima volta e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”.

Alena Seredova: nuova vita con Alessandro

Quando Alena ha incontrato Alessandro lui non sapeva nulla del tradimento di Buffon. La Seredova ha raccontato: