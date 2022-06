Alessandra Amoroso e Diodato emozionano con “Fai Rumore”

Milano, 13 giu. (askanews) – Una chitarra e le voci di Alessandra Amoroso e Diodato si uniscono per regalare una grande emozione durante la conferenza stampa prima del maxi evento ‘Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto’ alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia. Hanno dato un assaggio della loro performance insieme eseguendo il ritornello di “Fai Rumore” ancora una volta per dire no alla violenza di genere.