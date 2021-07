Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: perché si sono lasciati

Alessandra Amoroso ha svelato alcuni retroscena sulla sua separazione da Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla fine della sua storia d’amore con il produttore Stefano Settepani, a cui è stata legata per circa 5 anni.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: la rottura

Ad un passo dall’altare e dopo 5 anni d’amore, Alessandra Amoroso e il produttore Stefano Settepani hanno annunciato la fine della loro storia d’amore.

La cantante ha dedicato il suo brano, Piuma, alla fine dell’importante relazione e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena riguardanti i motivi che avrebbero spinto lei e Settepani a separarsi: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

Alessandra Amoroso: i rapporti con l’ex fidanzato

Nonostante i due si siano detti addio la cantante ha dichiarato di augurare il meglio al suo ex compagno e ha specificato che non ci sarebbe alcun dissapore tra loro: “È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”. La storia d’amore tra i due era naufragata poco prima del lockdown per l’emergenza Coronavirus e Alessandra Amoroso aveva confessato di aver trascorso la quarantena da sola, prendendosi del tempo per riflettere.

Alessandra Amoroso: il lockdown

Alessandra Amoroso ha confessato di aver vissuto un momento buio durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, che ha trascorso lontano da tutto e da tutti: ”Ero da sola con il mio cane, la mia testa è entrata in un tunnel nero, non sono abituata a vivere così io sono molto euforica, sogno, sono piena di entusiasmo e invece non provavo più niente, non riuscivo a mettere insieme pensieri, è stato uno dei momenti più brutti della mia vita, oggi però ho una grande consapevolezza, vivo delle mie emozioni e non le subisco.

Mi sono sentita in colpa per tutto, per i tour lontano dalla famiglia, per il mio successo. Poi per la prima volta con questa cosa ho visto la donna che sono e soprattutto che voglio essere. Ho capito che non sono stata sbagliata” ha confessato la cantante.