Alessandra Amoroso: il fanclub la difende dopo le critiche

Il fanclub di Alessandro Amoroso è sceso in campo dopo che la cantante è stata travolta dalle critiche via social.

Alessandra Amoroso è stata travolta dalle critiche per aver rifiutato di fare foto e autografi ad alcuni suoi fan. Dopo la replica della cantante, il suo fanclub ha deciso di prendere le sue difese.

Alessandra Amoroso: il fanclub la difende

Alessandra Amoroso è stata travolta da una valanga di critiche perché si sarebbe rifiutata di concedere autografi e foto ad alcuni suoi fan. Dopo la vicenda la cantante ha replciato personalmente sui social, mentre alcuni membri del suo fanclub hanno condiviso un video in cui hanno raccontato le esperienze positive vissute con la cantante in tal senso. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social e in tanti tra i fan della cantante lo hanno condiviso esprimendole il loro affetto e la loro solidarietà.

Alessandra Amoroso: la replica

In queste ore Alessandra Amoroso si è sfogata nelle sue stories via social per le critiche ricevute.

“Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché certe volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che possono non farvi vivere bene. Ve lo assicuro. Io vi mando tanto amore e conosco bene la mia persona, oggi più che mai. Sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha dato e offerto, riconoscente all’amore del mio pubblico e anche a quello che non è il mio.

Io rimarrò sempre e semplicemente me stessa. Andrò avanti sempre nel rispetto e nell’amore. Vi mando un bacio a tutti“, ha dichiarato la cantante nelle sue stories via social. La sua replica basterà a placare le polemiche?