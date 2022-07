Alessandra Amoroso regina di San Siro grande show da protagonista

Milano, 14 lug. (askanews) – Un evento tanto atteso che ha confermato tutte le promesse, Alessandra Amoroso è stata regina della serata al Meazza di Milano con “Tutto accade a San Siro”, applaudita da 41.800 fan accorsi da tutta Italia.

Uno show imponente e maturo, oltre due ore e mezza di musica, con un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini, l’orchestra di 47 elementi e la band composta dagli 8 musicisti.

Alessandra emozionata ma sicura di se ha tenuto il palco con grande maestria.

Per me questo palco rappresenta la mia rinascita, la nuova me consapevole, la mia nuova me con la musica, la mia nuova me che riparte da se stessa.

Come sempre ha alternato messaggi sociali, soprattutto contro la violenza sulle donne, e divertimento puro su brani come Mambo Salentino e Karaoke che hanno fatto ballare l’intero stadio.

Con lei sul palco anche Dardust e i Boomdabash che hanno contribuito a rendere il live di San Siro uno show avanguardia e degno di una vera star.

Per Alessandra Amoroso, il 200esimo concerto in 14 anni di carriera, poi da novembre tornerà live nei principali palasport italiani con “Tutto accade tour”.