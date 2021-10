Alessandra Amoroso rivela: “Ho cambiato idea su gravidanza e nozze”

La cantante pugliese si è confidata in una recente intervista parlando di decisioni private nonché del suo presente e del suo futuro in musica

Alessandra Amoroso si è aperta alle confessioni più intime in occasione dell’imminente uscita del suo nuovo album Tutto accade. A 35 anni compiuti, l’artista di Galatina, in provincia di Lecce, si sente oggi matura e forte come non mai, ma soprattutto libera dai pregiudizi.

Lasciatasi alle spalle una lunga storia d’amore con Stefano Settepani, la cantante è stata recentemente protagonista di un’intervista per un noto quotidiano nazionale, dove ha fatto il punto della sua vita professionale e privata.

Alessandra Amoroso: “Completa senza essere madre e moglie”

Raccontando dunque il suo percorso artistico e umano, Alessandra ha precisato di sentirsi completa come donna nonostante non sia diventata né madre né moglie. Il suo è stato un cambio drastico di vedute, dal momento che solo qualche anno fa era stata stuzzicata dall’idea di mettere in fermo la sua carriera per provare a costruire una famiglia.

Atre confessioni private di Alessandra Amoroso hanno poi riguardato le difficili vicissitudini da lei passate nell’ultimo periodo.

Dalla morte della nonna alla fine della storia con Stefano, la cantante ha inoltre sofferto, come tutti, per i vari lockdown e le conseguenze della pandemia. Tali situazioni l’hanno portata a guardarsi dentro: “Adesso riesco a dire che mi basto da sola, non cerco la completezza in altre persone”. Così ha dunque precisato Alessandra, che solo poche settimane fa aveva criticato il collega Salmo per aver organizzato un concerto non autorizzato a Olbia.