Alessandra Balocco: una leader silenziosa e il suo impatto sull'industria dolciaria

Il 4 agosto 2025 ha segnato la fine di un’era per la Balocco SpA e per la comunità di Fossano. Alessandra Balocco, la presidente e amministratrice delegata dell’azienda dolciaria, è scomparsa, lasciando un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche nel tessuto imprenditoriale del territorio cuneese. Diciamoci la verità: dietro l’immagine di una leader riservata si celano storie di sfide incredibili e una gestione sapiente di un’eredità pesante da portare.

Una vita segnata dalla responsabilità

Alessandra ha assunto il comando della Balocco nel 2022, un momento già di per sé critico, segnato dalla tragica scomparsa del padre, Aldo, e del fratello, Alberto. Questa serie di eventi ha portato a definire il biennio 2022-2025 come una “tempesta perfetta” per la famiglia e l’azienda. I dati parlano chiaro: la Balocco, nonostante le perdite e le incertezze, ha mantenuto un fatturato di circa 254 milioni di euro nel 2023, esportando in oltre 67 Paesi. Questo non è solo un successo economico; è il risultato di un impegno costante e di una resilienza che pochi possono vantare.

Entrata nell’azienda nel 1990, Alessandra ha accumulato un bagaglio di esperienza lungo più di trent’anni. La sua leadership ha garantito continuità, basandosi su un modello gestionale solido che ha saputo coniugare innovazione e tradizione. Ma non è tutto oro quel che luccica: la sua gestione ha dovuto affrontare anche momenti di crisi reputazionale, come dimostrato dall’inchiesta relativa alla campagna “Pink Christmas” con Chiara Ferragni. La realtà è meno politically correct: anche le aziende più solide possono trovarsi a fronteggiare tempeste mediatiche inaspettate.

Un’eredità da preservare

La continuità della dinastia Balocco è stata, in parte, garantita dall’ingresso di Diletta, figlia di Alberto, e dalla nomina della vedova Assunta Pinto nel consiglio di amministrazione. Questo passaggio generazionale, in un momento di grande difficoltà, è emblematico della volontà di preservare un patrimonio aziendale considerato fondamentale per la comunità di Fossano. Alessandra ha sempre sostenuto che il lavoro e le persone sono il vero valore dell’azienda, un’affermazione che risuona ancora più forte ora che lei non c’è più.

Il sindaco Dario Tallone ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto. Ma c’è da chiedersi: quanto è realmente compresa l’importanza di figure come Alessandra, che scelgono di rimanere nell’ombra? La sua vita è stata un esempio di dedizione, ma anche di lotte silenziose, e la comunità deve ora riflettere su ciò che significa perdere una leader che ha sempre rifiutato l’esposizione mediatica per dedicarsi al lavoro e agli affetti più cari.

Una riflessione necessaria

La scomparsa di Alessandra Balocco non è solo una perdita personale per chi la conosceva; è un momento di riflessione per tutti noi. Come possiamo onorare il suo lavoro e il suo impegno? La risposta è semplice ma complessa: dobbiamo continuare a valorizzare l’industria locale, sostenere le piccole e medie imprese e riconoscere il valore delle persone dietro di esse. Alessandra ci ha insegnato che il successo non è solo una questione di numeri, ma di relazioni, di passione e di impegno verso la comunità.

In un mondo in cui tutto è veloce e superficiale, prendiamoci un momento per riflettere su ciò che davvero conta. La vera eredità di Alessandra Balocco non è solo economica, ma umana. Dobbiamo chiederci: quali lezioni possiamo trarre dalla sua vita e come possiamo applicarle nel nostro quotidiano? È tempo di un pensiero critico, di una valorizzazione autentica del lavoro e dei valori che rendono un’azienda, e una comunità, davvero forti.