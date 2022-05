Alessandra Celentano con Dario Schirone da bambino: la foto del passato

Sui social è spuntata una foto del passato in cui Alessandra Celentano è ritratta insieme a Dario Schirone.

Alessandra Celentano e Dario Schirone hanno avuto alcuni accesi scontri durante la partecipazione del ballerino ad Amici, ma sui social è inaspettatamente spuntata una foto del passato dove i due sono ritratti insieme.

Alessandra Celentano: la foto con Dario Schirone

In molti hanno avuto da ridire per via dei rimproveri rivolti da Alessandra Celentano a Dario Schirone e i fan del ballerino sono rimasti stupiti nello scoprire che lui e la celebre coreografa si conoscessero già da moltissimi anni.

Sui social è infatti spuntata una foto dove si vede Schirone appena bambino accanto alla coreografa. A quanto pare lui avrebbe partecipato a uno stage tenuto dalla Celentano, che è uno dei nomi più influenti nel mondo della danza in Italia.

L’addio a Amici

Prima di abbandonare il programma di Maria De Filippi Dario Schirone ha pronunciato parole commoventi che sono state molto apprezzate dai suoi fan, che lo hanno lodato via social.

“Tutto ciò che ho fatto l’ho fatto perchè l’ho sentito. Anche quanto ero sottotono durante le lezioni in sala, l’ho fatto perché non mi piace fingere che andava tutto bene. Questo rapporto con quello che faccio è pulito, vero, non mi va di fingere che vada tutto bene.

Ho dato tutto quello che potevo, con tutte le insicurezze. Penso di aver agito nel modo più forte che potevo. Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, delle mie liti, del mio modo di essere, a volte un po’ pesante. Stando quando ho sentito la necessità di dovermi sbloccare, sennò quel passo non riuscivo più a farlo.”