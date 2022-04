Alessandra Celentano non ha un fidanzato: è single dal 2012, ovvero da quando si è separata dal marito.

Alessandra Celentano, dopo la separazione dal marito avvenuta nel 2012, non ha più avuto un uomo al suo fianco. La professoressa di Amici ha ammesso che non ha un fidanzato perché è molto esigente e non ha nessuna intenzione di accontentarsi.

Alessandra Celentano non ha un fidanzato: è single

Dal 2012, anno in cui ha divorziato dal marito Angelo Trementozzi, Alessandra Celentano è single. Intervistata dal settimanale Oggi, la professoressa di ballo di Amici, ha confessato di non avere un fidanzato al suo fianco. Così come avviene sul lavoro, anche nella vita privata è molto esigente e non ha nessuna intenzione di accontentarsi. Ha dichiarato:

“Io in generale sono una persona che sta bene da sola. Conosco tante donne che stanno con i mariti perché hanno paura di restare sole. Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma certo io non accontento”.

Esigente nella vita privata e sul lavoro

La Celentano è, per molti ballerini di Amici, un vero e proprio incubo. I suoi giudizi, nella maggior parte dei casi, sono lapidari. Non a caso, finisce spesso al centro delle polemiche con l’accusa di body shaming. In merito a ciò, ha dichiarato:

“Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male. È molto più facile fare i complimenti ai ragazzi”.

Alessandra, nel corso della sua carriera ad Amici, ha fatto finire in lacrime diversi ballerini, ma lei è convinta di aver agito per il loro bene. A suo dire, non esistono mezze misure: o sei bravo oppure sei da buttare.

Il rapporto con Maria De Filippi

Questo suo essere sempre dura l’ha portata a scontrarsi spesso con la conduttrice Maria De Filippi. Nonostante tutto, il loro rapporto è di stima reciproca e lei va a lavorare con il sorriso stampato sul volto.

La Celentano ha dichiarato: