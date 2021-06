Alessandra Celentano: la visita a sorpresa a Serena Marchese

Alessandra Celentano ha fatto una visita a sorpresa a Serena Marchese a Il Balletto di Roma.

Una delle ex allieve a cui Alessandra Celentano è rimasta più legata è Serena Marchese, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Le due si sono riviste recentemente.

Alessandra Celentano: l’incontro con Serena Marchese

Alessandra Celentano è stata una vera e propria mentore per Serena Marchese, e dopo averle fatto da guida durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi (consentendole di arrivare in semifinale) l’ha indirizzata verso il Balletto di Roma, compagnia con cui Serena partirà presto per un tour mondiale.

Alla serata del suo debutto, Alessandra Celentano ha anche presenziato all’evento, facendo alla ragazza una visita a sorpresa. Sui social Serena Marchese ha scritto un tenero messaggio per ringraziare l’insegnante, che l’ha così strenuamente sostenuta durante il suo percorso:

“Sono entrata grazie ad Alessandra Celentano. Lei ha creduto in me tanto da aggiungere un banco quando la classe era al completo. Ho iniziato a studiare insieme con lei e adesso sono completamente un’altra ballerina, ho acquisito tante cose, sono realmente pronta per il mondo lavorativo.

Cosa ha visto in me? Ha visto sicuramente qualcosa anche se poche volte in sala mi ha detto che una cosa andava bene. Io sono molto testarda e tendo a fare tutto alla perfezione, il fatto di non sentirmi mai a dire: “va bene”, mi faceva andare sempre oltre”, ha scritto via social.

Serena Marchese: l’esperienza ad Amici

Serena Marchese ha rivelato di aver tentato più e più volte ad entrare nella scuola di Amici, e a tal proposito ha dichiarato di aver fatto in tutto cinque casting prima di riuscire finalmente ad entrare all’interno del programma.

“Ho ritentato nel 2018, ho saltato il 2019 perché avevo degli impegni lavorativi e poi nel 2020 è andata bene! Nel frattempo ho fatto più esperienze, sono cresciuta, sono più matura, quest’anno ero pronta fisicamente e artisticamente. Adesso mi rendo conto che per un’esperienza del genere forse a 17 anni non sarei stata pronta”, ha confessato.

Serena Marchese: il tifo per Giulia Stabile

Serena Marchese ha dichiarato che durante l’ultima edizione di Amici ha fatto il tifo per Giulia Stabile, vincitrice del programma. “Ho sempre detto a Giulia che sarebbe bello se vincesse una ballerina. Tifo quindi per Giulia in primis, ma anche per Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Ale. Tra noi è nata davvero una bellissima amicizia, abbiamo legato tutti tanto specialmente nell’ultimo periodo”, aveva ammesso.