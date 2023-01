Alessandra Celentano si improvvisa befana: la foto conquista i fan

Alessandra Celentano, la prof più temuta di Amici di Maria De Filippi, ha sorpreso i fan con una foto in versione befana.

In occasione della festa dell’Epifania, la docente di ballo ha conquistato i seguaci a suon di “carbone per tutti”.

Alessandra Celentano si improvvisa befana

In occasione della festa dell’Epifania, Alessandra Celentano si è mostrata ai fan in versione befana. La prof di danza di Amici di Maria De Filippi ha condiviso un vecchio post datato 2019, ma ha riscosso nuovamente parecchi apprezzamenti.

Celentano in versione befana: la foto

Nella foto in questione, Alessandra si improvvisa befana con un look total black.

Neanche a dirlo, a fare la differenza è la scopa, che tiene appoggiata sopra la spalla. La Celentano sfoggia un sorriso malizioso e, a didascalia, scrive:

“Buona Epifania e… carbone, carbone e carbone per tutti!”.

La reazione dei fan

Anche se si tratta di una foto datata, i fan sono tornati a commentare l’immagine di Alessandra Celentano in versione befana.

In molti la definiscono “stupenda” e si inchinano davanti alla sua bravura come “maestra” di ballo, mentre altri le consigliano di consegnare il carbone alle sue allieve, altrimenti “ingrassano“. Ovviamente, si tratta di commenti ironici e non c’è nulla di offensivo.