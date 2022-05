Alessandra Celentano sorprende Carola e Serena al Balletto di Roma: le foto fanno il giro del web.

Alessandra Celentano, professoressa di ballo di Amici di Maria De Filippi, ha fatto una sorpresa a due ex allieve. Stiamo parlando di Carola e Serena, attualmente impegnate presso il Balletto di Roma.

Le due, assunte presso il Balletto di Roma, hanno ricevuto una sorpresa dall’ex prof. Carola, che ha partecipato all’ultima edizione del talent, è stata assunta dalla compagnia per intepretare Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà il prossimo ottobre al Teatro Olimpico della Capitale. Serena, invece, ha partecipato all’edizione di Amici dello scorso anno e lavora nel mondo della danza.

Tramite il suo profilo Instagram, Alessandra ha condiviso alcuni scatti della sorpresa fata a Carola e Serena.

A didascalia delle immagini, ha scritto:

“Ieri in visita al Balletto di Roma per le prove di Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde che vedrà Carola impegnata nel ruolo di Giulietta. È sempre un grande piacere assistere alle prove, ancor più quando gli interpreti hanno un grande potenziale tanto da trasmettere emozioni attraverso la tecnica, il movimento e la consapevolezza di quello che stanno facendo. In bocca al lupo a Carola e la compagnia tutta!”.