Alessandra Celentano svela la sua verità tra danza e vita privata nel 2025

In un’intervista incalzante, Alessandra Celentano, la temuta maestra di danza di Amici, si è aperta come mai prima d’ora. Parlando con Marcello Sacchetta, ha svelato dettagli intimi della sua vita, compreso un piano B che l’ha accompagnata sin dall’infanzia. La danza, pur essendo la sua vera passione, era vista dal padre come un semplice hobby.

In un contesto in cui esprimere se stessi può essere rischioso, la Celentano ha affrontato il tema della severità nel suo lavoro, chiarendo come questo approccio sia fondamentale per la crescita dei suoi allievi.

Il piano B di Alessandra Celentano

Alessandra, figlia di Alessandro Celentano, ha sempre respirato danza. Tuttavia, il suo sogno di diventare ballerina si scontrava con le aspettative familiari. “Mio padre credeva che la danza fosse solo un hobby”, racconta. “Se non avessi ballato, avrei scelto la medicina”. La sua passione per le enciclopedie, che la portavano a sognare una carriera in campo medico, ha fatto parte della sua formazione. Ma il richiamo della danza è sempre stato più forte.

Una maestra severa, ma amata

Conosciuta per il suo carattere rigido, Alessandra ha costruito la sua reputazione come una delle figure più temute di Amici. “Non posso permettermi di essere morbida”, afferma con decisione. “Il futuro dei ragazzi è nelle mie mani”. La sua visione della danza non si limita alle abilità tecniche, ma include la formazione del carattere. “Illuderli non serve a niente”, aggiunge, con orgoglio, sottolineando come i suoi allievi abbiano trovato successo nel mondo della danza classica.

Riflessioni su Stefano De Martino

Stefano De Martino, ex allievo e ora affermato conduttore, è un capitolo importante nel libro di Alessandra. Nonostante le divergenze durante il suo percorso, la maestra ha sempre visto il potenziale in lui. “Quando gli dissi che sarebbe stato un ottimo showman, non si può immaginare la sua reazione”, racconta. “Si è persino buttato a terra incredulo”. Oggi, guardando il suo percorso, Alessandra non ha dubbi: “Non mi sono mai sbagliata sugli alunni”.

Il percorso di crescita

Ritornando sui suoi passi, la Celentano riflette sulle sue scelte e sulla loro efficacia. “I ragazzi mi hanno odiata, ma ora mi ringraziano”, confessa, con un sorriso che tradisce la sua soddisfazione. “Praticamente tutti lavorano”. La sua ferrea disciplina ha portato i suoi allievi a ottenere ruoli di primo piano nel mondo della danza. Una lezione che rimarrà impressa.

Tensioni e successi

La carriera di De Martino nel mondo dello spettacolo è stata una sorpresa, ma non per Alessandra. “Sono fiera di quello che ha fatto”, dice, con una nota di approvazione. Gli scontri tra i due non sono stati pochi, ma alla fine, la loro storia ha preso una piega inaspettata e positiva. “Non c’è mai stata alcuna cattiveria, solo la volontà di farli crescere”, conclude.

Un futuro luminoso

La Celentano è chiaramente orgogliosa di ciò che ha realizzato e continua a costruire. Le sue parole risuonano forti e chiare: “Spero che i miei allievi continuino a brillare come hanno fatto finora”. E mentre il mondo della danza evolve, lei rimane una figura centrale, un faro di rigore e passione.