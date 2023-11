Alessandra Celentano torna ad attaccare Nicholas: la sua reazione

Alessandra Celentano è tornata a giudicare severamente l’ultima esibizione di Nicholas nel daytime di Amici, e lui è scoppiato a piangere.

Alessandra Celentano stronca Nicholas

Alessandra Celentano non sembra apprezzare affatto il modo di ballare di Nicholas e, durante l’ultima esibizione del ballerino, ha stroncato il suo modo di ballare portandolo fino alle lacrime. Una volta tornato dai suoi compagni, il ballerino si è sfogato affermando: “Non voglio stare qui a piangermi addosso”. Nei giorni scorsi Alessandra Celentano aveva avuto nuovamente da ridire sull’esibizione di Nicholas e aveva finito per discutere con Elena D’Amario, che invece aveva preso le difese del ballerino.

“Elena, non sei qua per fare l’avvocato difensore. Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto”, le aveva detto Alessandra Celentano. La ballerina dal canto suo aveva replicato via social scrivendo: “Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna”, e ancora: “Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza. Sempre”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?