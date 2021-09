Alessandra Celentano vuole Todaro ad Amici: “La danza è una”

Alessandra Celentano ha commentato la notizia riguardante il desiderio di Raimondo Todaro di partecipare ad Amici.

Alessandra Celentano ha detto la sua in merito alla recente e presunta partecipazione di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi (poi smentita dallo stesso ballerino).

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Di recente sono circolate numerose voci riguardanti la presunta partecipazione di Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi.

La questione è stata smentita dallo stesso ballerino che ha affermato non ci sarebbe stata alcuna trattativa tra il suo staff e il programma dopo il suo addio a Ballando con le Stelle. L’insegnante Alessandra Celentano ha comunque osservato che Raimondo Todaro sarebbe “un ottimo acquisto” per il cast di Amici, e ha suggerito a Maria De Filippi di tenerlo in considerazione per il futuro. “Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi.

Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe Maria perché non prenderlo?”, ha dichiarato l’insegnante.

Raimondo Todaro ad Amici: la presunta trattativa

Quando Todaro ha detto addio a Ballando con le Stelle si è parlato per diverso tempo della possibilità che entrasse a far parte del cast di Amici come insegnante di ballo (al posto di Lorella Cuccarini, che avrebbe invece sostituito Arisa).

“Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Quello è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi“, aveva affermato il ballerino.

Raimondo Todaro: il botta e risposta con Milly Carlucci

Dopo aver annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle Raimondo Todaro aveva avuto un botta e risposta via social con la conduttrice del programma, Milly Carlucci, che si era detta delusa nell’aver saputo della notizia tramite social. La conduttrice aveva anche affermato di essere a conoscenza di una trattativa tra il ballerino e un altro programma tv già da diversi mesi. “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme”, aveva scritto la conduttrice, a cui a sua volta Todaro aveva replicato personalmente.