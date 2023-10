Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo genitori per la quarta volta: "È l'ultimo giuro"

Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo genitori per la quarta volta: "È ...

Il 30 ottobre Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo sono diventati genitori del loro quarto figlio.

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo genitori

Con enorme gioia Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo hanno annunciato di essere diventati genitori per la quarta volta. I due sono al settimo cielo dalla felicità, e la stessa De Angelis ha confessato che, a causa di alcune complicazioni, il parto sarebbe stato anticipato di qualche settimana:

“Mi hanno riempito di cortisone, ma era rischioso andare più avanti. Ho le gambe gonfissime come un elefante, non riesco neanche a camminare, ma almeno questa volta ho potuto salutare i bimbi con calma, è stato tutto più tranquillo della volta precedente”, ha fatto sapere, e ancora: “L’emozione è la stessa di quando doveva nascere il primo figlio”. I due hanno scherzato sul fatto che il piccolo Ascanio sarà probabilmente il loro ultimo figlio e, nell’annunciare il suo arrivo, Alessandra De Angelis aveva scritto:

“Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita ,Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiore arriva la primavera. Ed io sono pronta a custodirne un altro nel mio pancione. Oggi sono entrata nel terzo mese. Comincia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora di potervi raccontare ogni dettaglio. La nostra famiglia si allarga ancora. Baby 4 ti aspettiamo”.

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia per l’arrivo del piccolo Ascanio e non vedono l’ora di saperne di più sulla loro numerosa famiglia.