Brutto incidente d’auto per Alessandra Fumagalli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha distrutto la sua vettura e si è mostrata sui social con la targa in mano, seduta sul marciapiede.

Alessandra Fumagalli: incidente d’auto

Tramite il suo profilo Instagram, Alessandra Fumagalli ha raccontato ai fan di aver avuto un brutto incidente d’auto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta da Luca Daffrè nel corso dell’ultima stagione del programma mariano, si è mostrata seduta su un marciapiede, con la targa in mano.

Il racconto di Alessandra Fumagalli

Alessandra ha raccontato:

“Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili. (…) Ovviamente il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì”.

La Fumagalli ha rivelato che, in un primo momento, il conducente dell’altra auto non si è fermato. In seguito, però, il tizio si è fatto vivo per assumersi tutte le sue responsabilità.

Come sta Alessandra Fumagalli?

Alessandra ha dichiarato:

“Good news, il ragazzo oggi è tornato e stiamo sistemando tutto. Io sto bene, ho solo la macchina da buttare. E mi è rimasta la targa in mano come gadget”.

Il ragazzo con cui la Fumagalli ha avuto un incidente d’auto stava andando a sposarsi. E’ per questo che, in un primo momento, non si è fermato. Fortunatamente, l’ex corteggiatrice sta bene. La sua macchina, al contrario, è da buttare.