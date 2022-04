Alessandra Ghisleri: “Italiani a un bivio, sostenere l’Ucraina o benessere economico”

Alessandra Ghisleri ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha parlato della situazione dei cittadini italiani di fronte alla guerra in Ucraina

La direttrice di Euromedia research, Alessandra Ghisleri ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al noto giornale ‘Il Fatto quotidiano’.

Alessandra Ghisleri e gli italiani al bivio: “Ecco di cosa hanno paura”

Secondo la direttrice di Euromedia research, gli italiani ora si trovano in una posizione molto particolare: “Alla televisione guardiamo la guerra, quando la spegniamo restiamo con la nostra vita.

E per molti concittadini è una vita dura e piena di problemi pratici. L’attenzione per gli altri in questi casi va a farsi friggere. Per la prima volta si trovano davanti a un bivio: da una parte sostenere la lotta per la libertà dell’Ucraina, dall’altra difendere la propria condizione economica. Per tutto il dopoguerra la libertà ha significato maggiore benessere. Oggi le due parole non camminano unite.”

Il timore verso Vladimir Putin

Alessandra Ghisleri spiega quali sono, secondo gli studi, le intenzioni e le volontà degli italiani, che potrebbero trovarsi a dover scegliere cosa sostenere, tenendo anche conto di un certo imore che molte persone provano nei confronti di Vladimir Putin: “È venuto fuori che siamo disponibili ai sacrifici, ma limitati nel tempo. Il senso comune degli italiani però avverte distanza da chi vuole fare il corpo a corpo con Putin. Si ha un certo timore di quest’uomo, lo si giudica senza troppo senno, una condizione che potrebbe spingerlo a combinare guai ancora più grandi, e questa volta anche contro l’Italia.”