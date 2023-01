Alessandra Guffanti concept (Sistema Moda Italia), 'nasce Montereggi kid'

Roma, 24 gen.

(Labitalia) – Nasce la nuova collezione Montereggi kid, prodotta da Orfatti e distribuita da Guffanti concept showroom. “La divisione kid – spiega Alessandra Guffanti, direttore commerciale di Guffanti concept showroom, e presidente della sezione abbigliamento bambino di Sistema Moda Italia – è un'area strategica di Guffanti concept showroom e nel 2022 è cresciuta del 10%". "Abbiamo scelto – afferma – di puntare su brand forti, con un dna chiaro e capaci di creare special projects per i nostri clienti multimarca bambino.

Con questo spirito Guffanti Showroom presenta in anteprima la sinergia con Orfatti con la collezione Montereggi kid di cui è agente esclusivo Italia e estero". "Montereggi Kid – sottolinea – è la linea Minimee 8-16 anni femmina e maschio della storica collezione di capispalla adulto di Orfatti. La collezione Kid in piuma e ecopiuma ha un ottimo posizionamento, con dei capi dai pesi light, intermedi e deep winter. Con un una ampia scelta di colori brillanti, caldi e avvolgenti per l’inverno, è una collezione accattivante e attuale, conosciuta con l’adulto a livello internazionale.

"L’azienda Orfatti – aggiunge – è immersa nel cuore della Toscana con alle spalle una storia che conta ben 5 decenni. La terza generazione guida un’azienda leader nel settore del capospalla fedele con determinazione al suo stile dall’animo informale e dal concept innovativo".

Guffanti concept con le sue 6 sedi in Italia è un unicum nel panorama della distribuzione della moda internazionale, capace di supportare nella strategia dalla produzione, alla comunicazione e distribuzione vera e propria, di brand italiani e internazionali.

Lo showroom, fondato a Milano nel 1989 da Gianfranco Guffanti e cresciuto con l'ingresso in azienda dei figli Francesco e Alessandra, ha come principali mercati di distribuzione di brand italiani e internazionali (donna, bambino, sposa) Italia, ex Urss, Great China, Corea e Middle East.