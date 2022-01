Alessandra Mastronardi conferma la rottura da Ross McCall: “Ma non l’ho tradito”

Alessandra Mastronardi ha confermato via social la rottura da Ross McCall e ha tuonato contro le fake news sul suo conto.

Alessandra Mastronardi ha confermato la fine della sua storia d’amore con Ross McCall, ma ha smentito la notizia del suo presunto tradimento.

Alessandra Mastronardi conferma la rottura

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e l’attore Ross McCall è naufragata.

A confermare la notizia è stata la stessa attrice, che via social ha smentito però le ipotesi in circolazione e riguardanti un suo presunto tradimento. “Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!”, ha scritto l’attrice sui social, e ancora: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco.

Anche perché e a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare”. Al momento non è chiaro perché i due si siano detti addio.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Alessandra Mastronardi e Ross McCall hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo e sembra che i due convivessero da tempo tra Londra e l’Italia. Sempre secondo indiscrezioni nel 2022 si sarebbero dovute tenere le loro nozze, ma a quanto pare anche questa vicenda è stata smentita dalla stessa Mastronardi, che ha scritto: “Chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno?”.

Alessandra Mastronardi: la vita privata

In passato l’attrice è stata legata all’attore Liam McMahon e in seguito aveva conosciuto Ross McCall, con cui aveva deciso di andare a convivere. Al momento non è chiaro perché i due – che hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo – abbiano deciso di dirsi addio, e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più. L’attrice svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata in futuro?